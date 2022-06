Ninguno. Los presidentes de Estados Unidos no tienen amigos sólo ven los intereses de su país y se creen los jueces del mundo. 1. Obama con él se tuvo el mayor número de repatriados, 2. Trump construyó un muro la frontera y 3. Biden abastece de armamento a Ucrania e impone que los países Europeos hagan lo mismo.

Trump me cae mejor, porque en los momentos más difíciles de la pandemia nos vendió material de salud que salvó muchas vidas en México.

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 816 personas; en Twitter, 261; en El Foro México, 398, y en Facebook, 157. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada.

Roberto Sánchez / Cholula

Joe Biden. Aunque excluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua ha sido respetuoso con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luis Humberto Ceballos / Querétaro

Ningún presidente de EU es agradable. Todos son representantes del imperio más sanguinario de la historia. Todos han mantenido el bloqueo a Cuba. Todos son los mejores agentes de ventas de las empresas productoras de armas.

Luis Hernández / Toluca

Trump. En el periodo de AMLO apoyó a México con respiradores, vacunas y la cuota petrolera, entre otras cosas. Era muy fanfarrón, pero en los hechos fue favorable a México.

Víctor Montero / Celaya

Aunque impulsivo y amenazante, Trump fue directo y sincero, al final sus amenazas a México se quedaron ahí; a diferencia de él, Obama incumplió mucho, entre otros el cierre de Guantánamo, y Biden, ahora, como un vulgar pendenciero provocando a Putin y eludiendo la diplomacia para atizar la guerra en Ucrania con envíos de dólares y armas.

Emiliano Monsiváis / Toluca

Obama. Humano, buscó el bienestar de todos, en lo interno con programas económicos y sociales y en lo externo estrechando lazos con las naciones, con Cuba, su máximo ejemplo. Cultivo una rosa blanca...

Carla Magaña / Michoacán

Me cae bien Obama, no obstante creo que no fue lo que esperaba, ya que con rápido y furioso nos hizo daño a los mexicanos.

Araceli Tirado / CDMX

Todos cargan en su conciencia y ante la justicia asesinatos e innumerables crímenes de guerra. Pero Trump ha sido el que de una manera más descarada ha promovido el racismo y sacó de las sombras a los grupos supremacistas e intentó dar un golpe de Estado

Sergio Rivas Pérez / CDMX

A ningún presidente estadunidense le preocupa otra cosa que no sea las empresas de su país, hasta su pueblo puede salir crucificado pero las compañías jamás.

Rosario Hernández Ortiz / Querétaro

A pesar de sus desplantes y amenazas, Trump no hizo tanto daño, Biden ahora lleva una guerra que podría haber evitado, pero prefirió seguir la tradición.

Marco A. Villaseñor / Morelia

