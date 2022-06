Zelensky fue invitado por su homólogo alemán a participar en la cumbre del G-7, y por Jens Stoltenberg, representante nor-atlático, en la de la OTAN.

Abogan por reactivar exportación de granos

Macron, Scholz y Draghi, por otra parte, llamaron oficialmente a Moscú a permitir a la Organización de Naciones Unidas (ONU) planificar el suministro de granos . Rumania no fue incluida en el llamado.

La ONU anunció que existe la amenaza de una crisis alimentaria por la escasez de cereales. Kiev y sus aliados acusan a Moscú de bloquear con sus fuerzas navales las exportaciones desde los puertos ucranios, pero el presidente ruso, Vladimir Putin, ha reiterado que los envíos marítimos de cereales desde Ucrania se encuentran paralizadas porque las fuerzas de Kiev minaron los puertos del país.

La viceprimera ministra rusa, Viktoria Abramchenko, declaró ayer: No podemos proporcionar un corredor seguro para Odesa cuando Ucrania ha hecho todo lo posible para que este puerto no funcione .

En una conferencia de prensa se le preguntó a Zelensky sobre la postura del mandatario francés, quien insiste en que no hay que humillar a Rusia , y el hecho de que Macron no descarta hablar con Putin. El gobernante ucranio respondió: Esto no concierne solamente a Emmanuel (Macron). No estoy seguro de que actualmente haya dirigentes en el mundo que puedan forzar individualmente a Rusia a frenar la guerra .

La Iglesia ortodoxa de Rusia desestimó ayer sanciones impuestas por Reino Unido contra su líder, el patriarca Kirill, de 75 años, por su apoyo a la ofensiva militar de Moscú en Ucrania.