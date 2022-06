De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 17 de junio de 2022, p. a12

Tras firmar el Convenio de Con-centración de Acciones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comité Olímpico Mexicano, Marcelo Ebrard lanzó la propues-ta de que México compita por la sede de los Juegos Olímpicos de 2036.

El titular de la cancillería mexicana, ante unos 200 deportistas y dirigentes, preguntó: “¿Qué no podríamos traer las Olimpiadas a México?, ¿por qué no? Dice nuestro Presidente: ‘estamos en una transformación’, y una parte importante de eso es cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Por qué no lo vamos a hacer?, pues hagámoslo, propongámoslo, organicémoslo”, manifestó en la explanada del COM.

El funcionario citó la primera experiencia olímpica para el país: “Las Olimpiadas de México 68 se empezaron a preparar 25 años antes, y casi no lo logramos a la hora de la votación, muchos países no nos apoyaron. Cuando empezamos a gestionarlo decían: ‘¿cómo crees?, eso nada más los países desarrollados’, pero bueno, perseveraron aquellas generaciones, animadas, animados, de una confianza inmensa por el destino de México. No se dejaron arredrar, ¿y qué pasó?, pues al final se organizó y todavía hoy se considera una de las más exitosas del siglo.