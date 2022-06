En el pensar de Bataille, el fondo es religioso, trágico, a veces inconfesable, su origen perdido en los tiempos, o sea, no hay origen, es cercano a lo divino. Tal vez, el único sendero para aproximarse al erotismo incluida la crueldad será el estremecimiento que guarda íntima relación con otro estremecimiento, aquel con que nos sacude la angustia de muerte. No podemos pensar el erotismo si lo despojamos de lo religioso. En la misma forma que a las corridas de toros y la crueldad.

La divinización dionisaca del mundo es el camino abierto hacia lo que Nietzsche llama nuestro nuevo infinito, y bajo seductora sonrisa Dionisio es un dios cruel, incitador de la vida como dispendio y como proceso perpetuo de sí misma.

A lo que Jacques Derrida agrega que, a lo largo de toda la historia, nuestra sociedad occidental se ha definido invariablemente por unas aspiraciones muy concretas: la búsqueda y el logro de la máxima eficacia, el enriquecimiento y la utilidad más absoluta; es decir, la conquista del saber del poder cogida por una mezquina lógica utilitaria, necesaria para la sobrevivencia del sistema y de las instituciones, en un sistema que no arriesga absolutamente nada. Las instituciones imponen un lastre de violencia a los grupos sociales, moviéndose solamente entre la búsqueda de la familiaridad y el rechazo del riesgo.