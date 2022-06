Una policía en el acceso del área de urgencias de la Unidad de Medicina Familiar 39, en Xola, corta de tajo a la paciente que solicita una prueba: ¿es trabajador de la CFE?, porque las pruebas sólo son para los trabajadores de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) . La solicitante responde que no, y consulta en qué clínica se realizan las pruebas, pero la uniformada responde con el clásico: desconozco .

En un recorrido por instalaciones del IMSS se constató que el primer contacto del paciente no es una enfermera, doctor ni recepcionista, sino el elemento de seguridad que celosamente se mantiene aferrado a la reja para que las personas que solicitan diferentes servicios terminen quedándose formados en la banqueta.

En el área de urgencias del mismo nosocomio otro uniformado dijo: aquí ya no se hacen las pruebas si no trae la autorización de su médico. A todos los que vienen por una prueba se les manda a Tlatelolco .

Después de trasladarse en Metrobús y Metro con dolor de cabeza, de garganta, cuerpo cortado, flujo nasal, escalofríos y tos, al llegar al área de Urgencias del Hospital General de Zonal 27, Tlatelolco, los enfermeros indican a la paciente que antes necesita pasar a consulta .

La derechohabiente se dirige a la ventanilla única y pide una consulta, pero la recepcionista refiere que no hay médico; sin embargo, luego solicita a la usuaria su número de seguridad social y le indica que no se le puede dar la atención porque no es el hospital que le corresponde .