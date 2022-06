Sandra Hernández García y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 17 de junio de 2022, p. 28

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, suma una decena de denuncias tanto penales como administrativas interpuestas por Morena en la Ciudad de México, cuya dirigencia llamó a las autoridades a resolverlas de manera rápida y expedita.

En conferencia de prensa, diputados y dirigentes morenistas afirmaron que en los primeros 10 meses del gobierno de Cuevas, se han presentado denuncias por la entrega de billetes en pelotas, por el uso de banderas partidistas y acarreo de despensas, aunado a las irregularidades que ha cometido como la agresión física a policías. Por ello, rechazaron las declaraciones de alcaldes de oposición, quienes la defendieron.

Frivolidad política