on las cuatro victorias del domingo 5 de junio, Morena gobierna por sí solo 21 entidades y en alianza, otros dos. Tiene la Presidencia de la República, la mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, en la mayor parte de los congresos de los estados y gobierna varias capitales estatales y ciudades importantes. No cabe duda de que se ha convertido en un partido dominante, en el sentido amplio del término, como lo señala Sartori: “… siempre que encontramos en una comunidad política un partido que deja atrás a todos los demás este partido es dominante en el sentido de que es considerablemente más fuerte que los otros”.

Ser partido dominante tiene sus pros: puede llevar a cabo su proyecto de gobierno con amplio respaldo de la población y de las legislaturas correspondientes; cuenta con más recursos para sus campañas electorales, mantiene una imagen ganadora que le acarrea muchos votos; puede construir una buena sinergia entre los diversos órdenes de gobierno para desarrollar proyectos importantes, etcétera.

Pero si ese partido no sólo quiere ganar elecciones, sino realizar los valores que le dan sentido a su ser y su quehacer: igualdad, participación, respeto a las diferencias, justicia, democracia, honestidad, austeridad, nacionalismo, puede tener sus desventajas: la primera es que ya encarrerados en la vía de los triunfos, se dejen atrás los valores, los ideales. Otra, no menos importante, es que, como en la política tiende a predominar la máxima la fuerza hace la unión y no a la inversa, como pudiera ser en la lucha social, un partido victorioso se convierte en un poderoso imán que atrae a muchas más de las personas convencidas de los ideales que lo fundan y da ocasión a la transmutación ideológica en horno de microondas, a la migración automática de clientelismos añejos en otras formaciones políticas, a los viejos caudillismos, etcétera. En resumen, a la subordinación de los principios éticos e ideológicos en aras del pragmatismo triunfante.

Puede ser que atraer la atención sobre estos peligros ahora resulte anticlimático e impopular. Porque nada puede repeler más los cambios de táctica y de estrategia que las victorias electorales. Hay quienes dicen: ¿para qué cambiar la manera de operar de Morena si así arrasamos en las elecciones? ¿Acaso nos afecta electoralmente el tener un padrón de afiliación con muchos problemas y no haber celebrado comicios internos desde hace varios años? ¿Nos resta dominancia el que en varios estados no haya Comité Ejecutivo Estatal? Para muchos el sólo colgarse de los masivos beneficios de los programas sociales y del indudable arrastre y carisma del presidente Andrés Manuel López Obrador basta para seguir ganando.