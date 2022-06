No obstante, el CSG –en el que el Órgano Interno de Control (OIC) investiga presuntos actos de corrupción y conflictos de intereses– aprobó incluir el equipo en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS). Ayer publicó la actualización en el Diario Oficial de la Federación y al responder dos solicitudes de información determinó reservar por dos años el contenido del acta del comité de auxiliares de diagnóstico, así como la grabación de la sesión del 4 de marzo de 2022, en la que se aprobó incorporar el mamógrafo al CNIS.

El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec), órgano de asesoría para las diferentes áreas de la Secretaría de Salud (Ssa), incluido el Consejo de Salubridad General (CSG), opinó que el uso del mamógrafo computarizado de impedancia eléctrica de la marca comercial Meik, con poca capacidad para detectar lesiones mamarias pequeñas y mayor porcentaje de resultados falsos negativos, no contribuiría a mejorar las acciones del Programa Nacional de Detección de Cáncer de Mama.

Los señalamientos contra los funcionarios del CSG advierten sobre la posibilidad de que la incorporación de nuevos productos se logre por medio de dádivas que podrían alcanzar sumas millonarias .

Las dudas surgen con casos como el del mamógrafo de impedancia eléctrica, el cual se presentó a principios de este año ante el CSG y respecto del cual el Cenetec emitió una opinión que, si bien no es obligatorio atender, antes se tomaba en cuenta porque sus integrantes son especialistas y tienen una visión integral del sistema sanitario nacional , explicaron personas del sector salud que han conocido y denunciado las supuestas anomalías en el CSG.

Pero no fue así con el mamógrafo. El Cenetec emitió el pasado 28 de febrero su opinión institucional y recomendaciones, entre ellas que es una tecnología costosa que, de ser adquirida por las instituciones públicas de salud, implicaría gastos adicionales y cambios sustanciales en la organización del programa de detección de tumores mamarios, que es sólido. No se justifica el gasto, señaló el organismo. Sin embargo, el CSG aprobó incluirlo en el CNIS y reservar por dos años el contenido del acta de la sesión del comité de auxiliares de diagnóstico, donde está la evidencia de los argumentos utilizados para no atender la recomendación del Cenetec.

El equipo tiene un costo superior a 2.4 millones de pesos y requiere inversión adicional para mantenimiento y consumibles, así como para instalación, mantenimiento y capacitación del personal.