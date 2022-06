Agregó que en los siete kilómetros de construcción del tramo 5 del Tren Maya se han derribado de ocho a 10 millones de árboles, más todo lo que se está acumulando en los tramos 1, 2, 3 y 4, esperamos que ahí se quede y que no sigan el 6 y 7, porque van a ser miles de millones de árboles tumbados que en México no puede darse el lujo de perder .

Rodrigo Medellín expuso que, contrario a lo que ha dicho el gobierno federal de que ya no hay selva en la península de Yucatán, hay muchísima selva que todavía podemos y debemos conservar , pero no sólo eso, apuntó que una de las especies más características e icónicas del país, el jaguar, especie protegida, habita en esta zona, y los tramos 6 y 7 son precisamente los que más jaguares tienen. Todavía tenemos las posibilidades de salvarlo, proteger a esta especie tan importante para los ecosistemas mexicanos y para la identidad de los mexicanos .

Reiteró que miles de especies están siendo afectadas, desde los monos arañas, el tapir, los jaguares, así como el águila elegante, todas en peligro de extinción, según la ley mexicana, eso quiere decir que cualquier persona que afecte a una especie en peligro de extinción se hace acreedor a una pena de cárcel de nueve a 15 años .

Asimismo, explicó que con el Tren Maya, tarde o temprano la destrucción del acuífero va a extender la contaminación y la destrucción del ecosistema , no sólo por donde pasará, debido a que todos los cenotes y ríos subterráneos están conectados.