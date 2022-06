De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 16 de junio de 2022, p. 11

Debido a la inadecuada atención del caso de un adolescente migrante de nacionalidad guatemalteca, quien el 13 de enero pasado fue asegurado por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y alojado en malas condiciones en el estacionamiento de la Estación Migratoria de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al comisionado del INM, Francisco Garduño, y a la directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en ese estado (DIF-Puebla), Delfina Vargas Gallegos.

En la Recomendación 111/2022 la CNDH indicó que si bien tanto el instituto como la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF-Puebla eran las encargadas de brindar una adecuada protección integral a los derechos de la víctima, no se realizó su traslado de manera oportuna a un centro de asistencia social. Además, no obstante que se emitieron las medidas de protección, no se dio seguimiento a las mismas, vulnerándose en su perjuicio los derechos a la seguridad jurídica y a los principios del interés superior de la niñez.