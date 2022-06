Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 16 de junio de 2022, p. 11

Organizaciones civiles advirtieron sobre la persistencia de un alto flujo de migración infantil en México, así como la carencia de estructura para vigilar que, tal como lo establece la ley, niñas, niños y adolescentes no sean enviados a estaciones migratorias o repatriados sin antes efectuar un estudio multidisciplinario para determinar cuál es el bien superior del menor.

“Al respecto podríamos expresar, como título de película: ‘¿y dónde están los niños?’”, dijo Pablo Loredo Oyervidez, oficial de Monitoreo y Evaluación para las Américas, de la Coalición Internacional contra la Detención.

El año pasado, poco más de 75 mil migrantes menores de 18 años fueron presentados ante las autoridades de México, y se calcula que 95 por ciento fueron repatriados, casi todos durante un periodo muy corto, de días, apenas se confirma la nacionalidad y se avisa al consulado.

“Mi pregunta de ‘¿dónde están los niños?’ es porque de manera oficial, (el Instituto Nacional de) Migración dice que no permanecen en las estaciones y, como lo expuse, no coinciden los datos con los ingresos a los albergues. Entonces, si no están en las estaciones migratorias y no están ingresando a los albergues, ¿dónde están?”