No queremos nosotros pronunciarnos, precisamente para que no se tenga la excusa o el pretexto de que se les está persiguiendo. Desde el principio he dicho que no es mi fuerte la venganza y tengo mi conciencia tranquila; no soy hipócrita, no tengo un doble discurso. . Durante su conferencia recordó que este caso se inició a partir de una investigación de la Fiscalía que es autónoma , por lo que corresponde a esta instancia dar a conocer en qué condición se encuentra la indagatoria al gobernador.

Al reiterar que la honestidad es su valor más arraigado, sostuvo que él no establece relaciones de complicidad con nadie, incluso tratándose de sus hijos. López Obrador aseveró que el dinero no le ha interesado “nunca he tenido una cuenta de cheques, nunca he tenido una tarjeta, vivo con mi trabajo, no aspiro a acumular dinero (…) no quiero ofender a nadie, pero no me gustaría subirme a un Ferrari, ni siquiera de ir de acompañante. No me gustaría ir a un hotel de gran lujo, o sea, porque no me produce felicidad”.

En torno al gobernador de Tamaulipas, López Obrador aseveró que él conoció del caso a partir de un oficio de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos que, a partir de los convenios de colaboración, solicitó información sobre su situación.

El mandatario insistió en que bajo su administración no se fabricarán delitos, “porque eso es ruin, es autoritarismo.