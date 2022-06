Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Jueves 16 de junio de 2022, p. 4

El debate político no estaba pactado, la oposición lo metió por fuerza en la sesión de la Comisión Permanente para acusar a Morena de haber violado la ley electoral y la Constitución por el mitin realizado el domingo pasado en que participaron tres aspirantes presidenciales.

No se violó nada, tenemos derecho a festejar el triunfo en cuatro estados del país, respondió Leonel Godoy, mientras Yeidkol Polevnski agregó que Morena hizo lo que tenía que hacer, presumir que ganamos, porque ahí estuvieron nuestros gobernadores triunfantes que aplastaron al Partido Acción Nacional (PAN) .

Fue una respuesta directa a la senadora del PAN Kenia López Rabadán, quien exigió que se integrara a la agenda de la sesión el tema político que la mesa directiva no contempló, para evitar, aseguró, que se discutiera el acto de Morena en Toluca. No puede ser que vayan las corcholatas al estado de México violen la ley y la Constitución y aquí en la Comisión Permanente no se pueda debatir .

Previamente, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien en ausencia de Olga Sánchez Cordero presidió la sesión de trabajo de la Permanente, informó que el acuerdo en la mesa directiva de ese órgano del Congreso fue que no hubiera debate político y se dedicaran a aprobar los muchos temas legislativos pendientes, entre ellos varios puntos de acuerdo sobre feminicidios.