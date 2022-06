Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 16 de junio de 2022, p. 4

A pesar de la moratoria constitucional anunciada por los dirigentes de la coalición entre PRI, PAN y PRD voy a seguir enviando iniciativas al Congreso, porque tengo que cumplir , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que la próxima semana enviará la primera de éstas, en la que plantea cancelar el horario de verano.

Explicó que ya cuenta con los estudios sobre el impacto de esta medida, además de una encuesta elaborada por Gobernación en la que 71 por ciento de los participantes está a favor de cancelar el cambio de horario.

Recalcó que posteriormente enviará la propuesta para integrar la Guardia Nacional a la Sedena y la reforma electoral.

En su conferencia de prensa de ayer se le preguntó sobre la queja presentada por PAN y PRD por el acto realizado por morenistas el pasado fin de semana, así como su opinión de las declaraciones del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien reprochó haber sido excluido del encuentro.

Sobre la denuncia del bloque conservador , la consideró normal porque “no quiere que nos vaya bien, nada más que tienen muy malos dirigentes, asesores. Por ejemplo, eso de que no van a legislar o que no van a aprobar nada de lo que envíe el Ejecutivo al Congreso. Entonces ¿para qué es el Poder Legislativo? Su función es legislar.

Adversarios, promotores de la transformación

Si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos, porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación, sí, es como para decir: Va por México, aguanten, aguanta, el pueblo se levanta”.

En tanto, en respuesta a la misma pregunta, sin referirse de manera específica al senador morenista, agregó: “acerca de lo de Morena, pues yo tengo licencia. Y la gente en Morena, la verdad –los ciudadanos en general, no sólo de Morena– están muy despiertos y ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales, ya no, ya eso se terminó. La gente quiere que los representen personas con principios, con ideales, no politiqueros y, a diferencia de lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo”.