Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 16 de junio de 2022, p. 3

En privado, ocho de los ex presidentes del PRI que acudieron el martes a la sede nacional del tricolor para reunirse con Alejandro Moreno le reclamaron: no te tenemos confianza, nos has colocado en la crisis más grave, la peor incluida la de 2000 . La molestia por las formas y los modos con que el campechano se apoderó del control partidista llegó a tensar el encuentro, y la salida para justificar la derrota electoral del 5 de junio fue responsabilizar al pasado: así me dejaron el partido .

Ayer en la Comisión Permanente del Congreso, los diputados de Morena María Eugenia Hernández, Mauricio Cantú y Martín Sandoval plantearon la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, investiguen los presuntos hechos constitutivos de delito cometidos con recursos de procedencia ilícita por el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

En un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente, los legisladores del partido Morena señalan que el pasado primero de junio de 2022, diversos medios de comunicación dieron cuenta de supuestas operaciones que habría cometido el presidente nacional del PRI, en 2018, para justificar la obtención de al menos 12 millones de pesos.

Durante este miércoles, Alito continuó parapetado en el edificio de Insurgentes norte y Luis Donaldo Colosio, donde organizó un Consejo Político Nacional Extraordinario, de donde sacó lo que más requería: la ovación y la aclamación de los consejeros que él nombró y colocó en esa posición. Y además en su entorno se concentraron sus inseparables Carolina Viggiano, Mario Zamora, Manuel Añorve, María Esther Sherman, Carlos Aceves del Olmo, Verónica Martínez y Rubén Moreira. Para ellos el PRI ganará, casi irremediablemente, las elecciones en los estados de Coahuila y México.

También fue convocado Esteban Villegas, el gobernador electo en Durango, quien político al fin –porque no participa ni ha participado del respaldo a Alito, personaje que sacó de la elección aquel estado, para organizarse con otro sector de priístas–, intervino y en ningún momento expuso su apoyo al campechano. Quien sí salió en defensa de Moreno fue Rubén Moreira, quien criticó el pasado priísta, expuso fórmulas electorales que, aseguró, permiten ver la luz al final del túnel.