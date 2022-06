mayores ganancias, los grandes corporativos se tornan más mezquinos con sus trabajadores, y siempre decididos a violar la legislación vigente, como es el caso de la trasnacional Arcelor Mittal México (el mayor complejo siderúrgico del país y de América Latina), una ex paraestatal (Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Sicartsa) privatizada por Carlos Salinas de Gortari, la cual se niega a pagar el reparto de utilidades correspondiente a sus 3 mil 500 obreros, de acuerdo no sólo con la Ley Federal del Trabajo, sino con el contrato colectivo vigente, firmado por ese consorcio y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares (SNTMMSSRM).

Pero la negativa empresarial de cumplir con lo establecido en la ley fue tajante. Arcelor Mittal México ofrecía 50 mil pesos por trabajador, cuando a cada uno de ellos corresponde no menos de 380 mil. Se trata de un corporativo con enormes y crecientes utilidades, producto de ventas por alrededor de 2 mil 400 millones de dólares en 2021, que son 38 por ciento mayores que las del año previo, de acuerdo con su propia información, más allá de que reconoce reservas minerales probadas y probables de 238 millones de toneladas. Sin embargo, a la hora de repartir lo que por ley le corresponde, se declara casi como una simple miscelánea de la esquina.

En 1991, Carlos Salinas de Gortari privatizó (léase regaló) Sicartsa, por tratarse de una empresa no estratégica para la nación. Por 170 millones de dólares se la entregó al Grupo Villacero, cuya cabeza visible es Julio Villarreal, cuando el avalúo de la siderúrgica resultó no menor a 2 mil 500 millones de dólares. Como fue usual en el proceso privatizador, el Estado se quedó con las deudas y el empresario con el consorcio ya saneado . En 2006, Villarreal lo vendió a la trasnacional Arcelor Mittal por mil 500 millones de dólares. La diferencia entre lo que –se supone– pagó y lo que después se embolsó fue de casi diez tantos.

Y en la lista de pendientes están tres huelgas mineras (Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero), todas en concesiones otorgadas a otro barón tóxico de la minoría rapaz: Germán Larrea. En unos días cumplirán 15 años y los gobiernos involucrados en ese periodo (Calderón, Peña Nieto y López Obrador; de dos de ellos se entiende, pero no del tercero) se dedicaron y dedican a dar largas y más largas.

Las rebanadas del pastel

No se sabe si él es políticamente muy fuerte o extremadamente débiles los ex dirigentes del tricolor (de la militancia ya ni se diga), pero el hecho es que Alito se aferra y grita no me voy . En cualquiera de los casos, lo anterior sólo confirma –como si hubiera necesidad– la podredumbre en el otrora partido invencible .

