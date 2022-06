Cuando Andrea Martínez, hija de José Luis Martínez, me presentó a su hermano Rodrigo en El Colegio Nacional, después de una entrega de reconocimiento a Fernando Savater, él me contó: La primera vez que escuché hablar de Jimi Hendrix fue a Carlos Fuentes . No sé si lo dijo porque allí estaba Enrique Krauze, que siempre ha sido muy amable conmigo, pero por aquello que escribió en Vuelta yo le dije a Krauze: qué lástima que no lo conociste.

El liderazgo del presidente argentino, del canciller mexicano y otros actores en la reciente Cumbre de las Américas activa la relación entre los países del continente, renueva la esperanza de los pueblos que habían permanecido adormilados por décadas y facilita la definición política más allá de lo previsto. El llamado del presidente López Obrador a respetar la dignidad e integración de todas las naciones involucradas tuvo el beneplácito de la gran mayoría de gobernantes de la patria grande y causó sorpresa, incomodidad y enojo en el gobierno anfitrión, que no daba crédito al golpe demoledor recibido en su propia casa.

El resultado de la cumbre , si bien adverso para la parte opresora, devuelve a la oprimida la capacidad y oportunidad de crear una organización adecuada para la defensa de sus intereses y abandonar –por innecesarios– los consejos convenencieros de los enemigos históricos.

Daniel Moctezuma J

Violencia a animales no debe consultarse

Independientemente de quiénes lo propongan, la violencia contra los animales no puede ser sometida a consulta. Es ponerse al nivel de los que dicen que los toros sólo sirven para las corridas. Sin ellas, no tienen razón de existir. La vida por sí misma para esas personas deja de ser fundamental frente a la utilidad de los seres vivos. Lo mismo se aplicaría en el caso del control natural en las cacerías o en otras situaciones en las que el animal es el centro. La suspensión del tema en la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso capitalino por no estar lo suficientemente discutido contradice el nombre de ese grupo. Si hay quien utiliza en política animales y el tema de la no violencia en éstos no es lo fundamental, el tema debería desecharse por improcedente. No darle largas, como se propone. En algunas plazas se juega con los toros sin causarles daño. Si en México duele perder ganancias, ahí está la solución.

Tere Gil

