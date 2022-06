Phillips, reportero independiente, investigaba para escribir un libro sobre conservación ambiental y desarrollo local, mientras realizaba un viaje guiado por Pereira, ex jefe de tribus aisladas y contactadas recientemente en la agencia federal de asuntos indígenas Funai.

El periodista británico escribió sobre el avance de la minería ilegal y la agropecuaria en regiones protegidas, en colaboraciones para medios como The Guardian, The New York Times, The Washington Post y Financial Times.

Ambos estaban en una zona selvática remota cerca de la frontera con Colombia y Perú llamada el Valle de Javari, que alberga la mayor cantidad de indígenas aislados del mundo. La región ha sido invadida por pescadores, cazadores, madereros y mineros irregulares, y la policía la describe como una ruta clave para el narcotráfico. Ambos fueron vistos por última vez el pasado día 5 mientras navegaban por el río Itaquaí.

Amarildo fue detenido la semana pasada acusado de posesión de armas después de que su lancha fue vista persiguiendo la del indigenista y el reportero cuando estaban cerca de su destino, la ciudad de Atalaia do Norte.

Versiones de prensa señalaron que su hermano, Oseney da Costa, de 41 años, apodado Dos Santos, fue detenido el martes por la noche. Confesó también que junto a Amarildo mataron al reportero y al indigenista el mismo día de su desaparición tras ser sorprendidos pescando ilegalmente.

La cadena BandNews informó que Philips y Pereira se rindieron ante las amenazas de los dos hermanos y fueron llevados a una zanja donde los asesinaron, descuartizaron y quemaron para evitar que denunciaran la pesca ilegal, de la cual habían tomado fotografías.