Jueves 16 de junio de 2022, p. 30

San Cristóbal de Las Casas, Chis., ¡Fue una cosa muy horrible! Nunca pensé que algo así me sucediera. Si tuviera a donde ir, me iba porque ya no hay seguridad en San Cristóbal , señaló una ama de casa que el martes quedó atrapada cuatro horas en un supermercado, debido al enfrentamiento entre dos grupos de hombres armados cerca de ese establecimiento, que presuntamente se disputan el control del mercado de la zona norte de la ciudad.

Nos dijeron que nos pusiéramos pecho tierra para protegernos por si disparaban hacia la tienda , narró la mujer que una vez por semana acude a Walmart. Queda uno traumado. ¡Fue una cosa muy horrible! El saldo fue un hombre muerto y algunos vehículos incendiados.

Los sujetos, algunos con chalecos antibalas, cerraron el paso en la carretera hacia Chamula y se pasearon sin pudor porque las fuerzas de seguridad no llegaron sino cuatro horas después. Intercalaron balazos con cohetones, lo que provocó más de cuatro horas de pánico.

Según la mujer, cerca de las 12 horas del martes todo se veía normal, compró y pagó, y cuando estaba por salir, un grupo de personas le dijo no salga señora, hay encapuchados con armas afuera.