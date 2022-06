Rubicela Morelos y Claudio Bañuelos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 16 de junio de 2022, p. 29

El priísta Rogelio Sánchez, quien sustituyó a su correligionario Manuel Martínez al frente de la alcaldía de Cuernavaca entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, cuando el ex edil buscó ser candidato a la gubernatura de Morelos, fue sentenciado a dos años de prisión junto con la ex tesorera Alma Graciela Domínguez, por desviar 154 millones de pesos del ayuntamiento de la capital morelense. Además, deberán pagar 37 millones de pesos por reparación del daño al erario municipal.

La abogada particular de Alma Graciela Domínguez, Naibi Ríos, dio a conocer el dictamen e indicó que este caso también implica al ex alcalde Manuel Martínez (2009-2012), y al ex secretario del ayuntamiento Rodrigo Gayosso, pero estos dos no fueron investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).