E

s de enorme complejidad la crisis hegemónica y energética de Estados Unidos (EU) que se transforma con inquietante velocidad en una profunda debacle moral y de legitimidad propia de casos para la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad.

Hoy el vínculo entre ambas crisis lo puede apreciar quien revise denuncias tanto del presidente Nicolás Maduro como de Samuel Moncada, embajador permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU.

Escandalosas y muy graves revelaciones del ex secretario de Defensa de Donald Trump, Mark T. Esper, en A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense… (HarperCollins, New York, 2022). Comentadas por Moncada a la Asamblea Nacional ya que Esper ofreció de manera detallada una puntual enumeración de un verdadero arsenal de agresiones y ataques planificados contra la población y, literalmente, la estructura política a todo nivel del liderato político venezolano.

Moncada, con tino histórico, señaló a los representantes populares y al público nacional e internacional que “nunca antes en la historia de Venezuela habíamos estado tan cerca de una invasión. Nunca en nuestra historia –he hecho un esfuerzo por revisar– ha ocurrido una situación como la que estamos viviendo hoy, nunca. Lo más grave que hemos visto nosotros es como en 1902, hace ya 120 años exactamente, cuando los puertos venezolanos fueron bloqueados por cinco potencias europeas y unas compañías norteamericanas de Estados Unidos pagaron a un grupo de venezolanos para que montaran un ejército y se insurreccionaran en una rebelión –una revolución libertadora, la llamaron– contra el presidente, general Cipriano Castro, que fracasó. Pero nada de eso, por lo grave que sea, es tan grave como lo que estamos viviendo hoy” (emitido en Alba Ciudad 96.3, el 26 de mayo de 2022).