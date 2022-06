▲ Empleados del Gobierno capitalino colocaron sellos a los vehículos que no cumplían con los requisitos para brindar el servicio Foto Luis Castillo

▲ En varias terminales los usuarios se desesperaron ante la falta de transporte, ya que muchos conductores no salieron para evitar los castigos. Foto Alfredo Domínguez

Rocío González, Josefina Quintero, Laura Gómez y Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Jueves 16 de junio de 2022, p. 31

Un total de 78 unidades de transporte público concesionado fueron suspendidas en el primer día de operativos por parte del Gobierno de la Ciudad de México para supervisar que no se cobre más que la tarifa autorizada y cumplan con mejorar el servicio.

A las 6:30 de la mañana empezó la revisión en bases y paraderos de las 102 rutas, donde se revisaron mil 56 vehículos en 42 operativos realizados en cinco zonas con horarios escalonados en el transcurso del día.

De los vehículos suspendidos, dos fueron remitidos al corralón, mientras al resto se les colocaron sellos de suspensión de actividades y podrán reanudar cuando subsanen las faltas cometidas.

Entre las principales causas de sanción se encontraron no contar con licencia C vigente, tampoco póliza de seguro, no portar uniforme y llevar acompañante.

Luego de dar el primer corte por la mañana, los secretarios de Gobierno, Martí Batres, y de Movilidad, Andrés Lajous, recordaron que no se trata de operativos sorpresa. Las organizaciones saben que vamos a continuar y en caso de reincidencia sube el tipo de sanción .

En general, las autoridades consideraron que 92.61 por ciento de los transportistas cumplieron con los acuerdos establecidos.

Recordaron que los usuarios pueden comunicarse a Locatel o denunciar por medio de las redes sociales de la Semovi en caso de tener alguna queja en el cobro de la tarifa o la calidad del servicio.

Debido al anuncio de que habría revisiones aleatorias, un gran número de concesionarios decidieron descansar para evitar se castigados debido a que saben que sus unidades están en mal estado, lo que originó largas filas en los puntos de salida de los diferentes ramales y la molestia de usuarios por la demora en sus tiempos de traslado.