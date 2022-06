¿Quiénes presentan los amparos?, pues no son los dueños de la tierra, no son los ejidatarios, no son los campesinos, no son los propietarios de la tierra, son estas asociaciones que no viven en las comunidades , afirmó al considerar que son acciones producto de quienes se disfrazan de ambientalistas, de ecologistas, son farsantes y viven de eso .

Tras apuntar que el proyecto avanza, el mandatario confió en que el Tren Maya estará concluido a finales del próximo año.

Se suman a queja

Grupos ambientalistas de Quintana Roo se sumarán a la denuncia que el presidente López Obrador pretende interponer ante tribunales internacionales en contra de la empresa Calica.

Aracely Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), organización que además se opone a la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, dijo que la trasnacional ha causado daños a la biodiversidad, a cenotes, a ríos subterráneos y a ruinas arqueológicas.

(Con información de Patricia Vázquez, corresponsal)