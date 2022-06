Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de junio de 2022, p. 13

En respuesta a la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas, en la que se ofrecieron 14 mil 323 plazas vacantes disponibles en cinco instituciones federales de salud, se registraron 10 mil 920 médicos para el proceso en las 40 sedes que se habilitaron el pasado 11 de junio.

No obstante, 6 mil 229, que representan 57 por ciento del total que se apuntó, no acudieron a la cita, mientras 4 mil 494, es decir 41 por ciento, fueron acreditados y pasan a la siguiente etapa. Otros 197 no acreditaron su especialidad, detalló el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer.

Al presentar un balance de este proceso durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, informó que este miércoles concluye la integración de expedientes de los postulantes, tras lo cual los candidatos que no sean contratados en su primera opción serán remitidos a una segunda o tercera alternativa para garantizar la mayor cantidad de contrataciones.

De entre los registros para plazas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Pemex, IMSS Bienestar y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, son el Insabi y el IMSS en los que hubo mayor cantidad de interesados.