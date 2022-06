Miguel Ángel Velázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de junio de 2022, p. 10

Este es el tiempo político de las mujeres, asegura Claudia Sheinbaum; y responde a incógnitas y aclara dudas: sí, estoy preparada para ser la candidata de Morena a la Presidencia de la República y continuar el proyecto de la 4T.

De los nombres que ha manejado el Presidente de la República, yo soy la única que tiene un cargo de elección popular. Mira, hay nueve gobernadoras en el país, y siete son de nuestro movimiento. Antes esto era impensable para la historia de México. Ha habido siete mandatarias desde Claudia Plavlovich (Sonora, 2015-2021), y en ese momento sólo una había llegado a ese cargo en toda la historia, pero en tres, cuatro años, son nueve entidades de la República bajo el mando de mujeres. Sí, el país está listo para ser gobernado por una mujer.

El dilema de la entrevista era saber con quién íbamos a hablar, con la jefa de Gobierno o con la candidata, o en qué momento político nos encontramos, pero la Doctora como le llaman en su equipo, quita la duda: con Claudia, con Claudia .

–El Presidente exige transparencia para el juego de la sucesión. ¿Eso se está cumpliendo?

–Pienso que en este momento, y en el futuro, lo más importante es continuar con el proyecto de transformación. ¿Quién va a hacerlo?, eso lo va a decidir una encuesta; ya se estableció el método, y el momento de definición para mí será pronto, para poder explicar a la ciudadanía, pero ahora soy la jefa de Gobierno y tengo una responsabilidad por encima de todo: los habitantes de esta ciudad.

“Este es un proyecto al que me comprometí cuando entre al gobierno de la ciudad, y debemos cumplirlo. Entonces, ahora estamos concentrados en eso, y ya en el momento que definamos la participación en la encuesta, lo haremos públicamente, abiertamente, pero si soy la jefa de Gobierno, el principal trabajo es ése, y ya lo dijo el Presidente: 16 horas al trabajo, cuatro horas a lo que viene, y cuatro para dormir.

Esto es de un equipo, no de una persona. ¿Por qué? No solamente se trata de la historia de la que venimos, sino del proyecto de transformación. Me preguntas que si estoy preparada. Sí, estoy preparada, y todo lo demás te lo contesto en una siguiente entrevista.

La mandataria capitalina sonríe con aplomo al señalamiento de que su candidatura es coreada por la gente en los actos a los que asiste. “Pues les agradezco mucho que griten ‘presidenta, presidenta’, la verdad. Es tiempo de mujeres. Lo dicen las encuestas. Preguntas sobre mujeres y todo el mundo está de acuerdo en que puedan ser senadoras, gobernadoras... presidentas. ¿No te parece increíble que en la historia de México sólo haya habido 14 o 16 gobernadoras?”

–En el proyecto de la 4T hay muchas mujeres incluidas, parece que el Presidente les tiene mucha confianza.

–Bueno, desde que fue jefe de Gobierno, si te acuerdas, su primer gabinete no fue paritario, había más mujeres que hombres, y no necesariamente fue porque la mujer sea más honesta, más ordenada, o porque sea mujer, sino porque está bien preparada, y por el proyecto que encabeza.

Mira, más allá de mi persona, ¿qué hace el presidente López Obrador? ¿Cuál es su gran contribución? No es sólo que rompe con el poder económico, sino que instaura una base de derechos sociales, que es fundamental para el desarrollo de un estado de bienestar, y recupera el papel del Estado como parte de la rectoría en la economía, particularmente en los sectores estratégicos.

–¿Tú crees que Morena tenga ya solidez ideológica suficiente como para poder ir adelante en una contienda por la Presidencia de la República en la que no va a figurar Andres Manuel López Obrador en las boletas?

–Morena ganó en 2018 con un proyecto de nación y una gama muy plural de la sociedad que lo apoyó. Ahora, en 2024, debe ser igual: Morena con un frente muy amplio y en respaldo a la persona que va a encabezarlo. Morena tiene que ir consolidándose como partido. Morena nació en 2015.