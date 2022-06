Lorenzo Chim

Miércoles 15 de junio de 2022

Campeche, Camp., La gobernadora Layda Sansores San Román presentó anoche un nuevo audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en el que supuestamente éste acuerda con el diputado federal priísta Javier Casique Zárate negociar con los gobernadores priístas la venta de despensas y medicamentos.

Nos va ir a toda madre se oye decir al también ex mandatario estatal de esta entidad, en el audio difundido por Sansores durante su programa Martes del Jaguar; sin embargo, no se precisa la fecha ni el sitio de la grabación y se escucha al menos otra voz (no identificada).

–Yo te meto con los gobers que ganen –dice Alito en una parte, al agradecer que Casique Zárate le haya echado la mano en otras ocasiones.

–Tú tranquilo, estamos bien, nos va ir a toda madre –añadió Moreno.

–Súper, güey, súper. Sí, tú me dices a mí, oye, medicamentos, oye despensas...