Para desbloquear el procedimiento de admisión, Turquía –que mantiene negociaciones tanto con Finlandia como Suecia, por un lado, y con la OTAN, por otro, esto es, con quien toma ahí las decisiones principales, Estados Unidos– presentó, el 25 de mayo anterior, 10 exigencias para levantar su veto, que los escandinavos no están dispuestos a satisfacer en su totalidad.

A la vez, Stoltenberg adelantó el lunes en una entrevista para el londinense Financial Times, que la OTAN no se fija una fecha límite para iniciar el procedimiento de admisión de nuevos miembros y reconoció que Turquía puso sobre la mesa preocupaciones legítimas que deben ser tomadas en serio .

El ex premier noruego que está al frente de la alianza noratlántica, tras visitar el pasado fin de semana Finlandia y Suecia, considera que Estocolmo, el cual recibe más quejas de Ankara que Helsinki, está dando pasos importantes que pueden levantar el veto turco, entre otros, prepara una reforma de su legislación contra el terrorismo y se compromete a hacer más flexible su política de exportación de armas , conforme un cable de la agencia de noticias Afp.

A dos semanas de la cumbre en Madrid de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no es claro si Turquía retirará sus objeciones al ingreso de Finlandia y Suecia, que en opinión de su secretario general, Jens Stoltenberg, se concretará tarde o temprano, aunque el procedimiento de admisión de los dos países escandinavos no se inicie en la capital española.

En el segundo, ni Finlandia ni Suecia están dispuestos a extraditar a dirigentes del PKK y seguidores del predicador Fethullah Gullen que obtuvieron asilo político, principalmente en el segundo país, reclamadas con insistencia por Turquía desde hace años.Erdogan abre nuevo frente de discrepancias

Hábil como es y para obtener cuantas concesiones pueda, Erdogan presiona cada vez más a Bruselas, teniendo en mente sobre todo a Washington. Quizá por eso, el pasado fin de semana, en un encuentro con jóvenes de la provincia de Van, abrió un nuevo frente de discrepancias con la alianza noratlántica al cuestionar que la OTAN, en fecha reciente, haya acordado con Grecia abrir cuatro bases militares, adicionales a las cinco que ya tiene, en territorio de su acérrimo enemigo y, al mismo tiempo, aliado formal de bloque.

“Cuando les preguntamos (a los griegos) para qué abren esas bases, nos responden: ‘es contra Rusia’. ¿Y qué han hecho ellos para apoyar a Ucrania contra Rusia? Sus palabras son puras mentiras. No podemos confiar en la política de este Occidente”, afirmó el líder turco, de acuerdo con el portal de noticias TRT de la corporación de radio y televisión turca, dando a entender que Grecia facilita sus islas para instalar bases contra Turquía.

Y unos días antes, según reportó el diario turco Hurriyet, Erdogan dijo –en un discurso durante las maniobras militares Efes-2022 en Izmir– que Turquía no va a renunciar a sus derechos en el Mar Egeo y no se va a abstener de usar las facultades (eufemismo, por emplear las armas) que le otorgan los acuerdos internacionales, cuando haga falta. No bromeo, esto (un conflicto armado entre miembros de la OTAN) puede acabar en catástrofe .