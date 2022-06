Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

El gobierno federal busca concretar acuerdos con otros países para la importación de alimentos con adecuaciones arancelarias para reducir los costos al consumidor lo que permitirá contener el impacto inflacionario, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo, criticó las recetas neoliberales que aún se aplican para enfrentar el aumento de precios cuya apuesta es si hay inflación suban las tasas de interés para frenar el crecimiento económico .

Durante su conferencia aseveró que son políticas que se enseñan en todo el mundo en las universidades y que las han mantenido vigentes: “Es como cuando un carro –y es realmente genial la fórmula– se calienta y se apaga. Pues sí, ya no se calienta, ya no hay inflación, pero no camina. Esa es la fórmula en todos lados”.

Fustigó que en el contexto inflacionario global, se está a la espera de la decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos sobre el incremento en las tasas de interés para determinar cuánto va a aumentar la tasa aquí. Eso puede ayudar a detener transitoriamente la inflación, pero lo de fondo es que se produzca, que tengamos lo que consumimos .

Al retomar la contención de precios en los alimentos dijo que se actúa en dos ámbitos: en el interno, promoviendo que los productores en Sembrando Vida pueda incorporar en sus parcelas alimentos básicos para el autoconsumo (maíz, frijol) porque lo fundamental para enfrentar el alza de precios es producir lo que el país consume.