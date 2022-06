Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Martes 14 de junio de 2022, p. 7

El gobierno federal analiza la cancelación del horario de verano porque estudios muestran que afecta la salud de la población y el ahorro económico que genera el cambio es mínimo, y lo podemos lograr haciendo un compromiso todos de cuidar la luz , expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.