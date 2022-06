Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 14 de junio de 2022, p. 5

Ricardo Monreal Ávila destacó que el mitin realizado por Morena, su partido, en Toluca el pasado domingo, al que asistieron Marcelo Ebrard Casaubon y Adán Augusto López Hernández, secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, respectivamente, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puede constituir un acto anticipado de campaña, pues se promocionaron a la candidatura presidencial .

En conferencia de prensa, e interrogado sobre si dicha actividad partidista no puede ser considerada un acto anticipado de campaña, aseveró: Yo vi ayer (domingo) camiones, espectaculares, letreros, playeras, todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña. Pero, en todo caso, yo no califico eso. Eso, en el caso de que haya una denuncia, lo califica el Instituto Nacional Electoral y luego el Tribunal .

–¿Va a denunciar? –se le inquirió.

–Yo no voy a denunciar a nadie, quiero llevar la fiesta en paz y porque los voy a necesitar cuando sea candidato a la Presidencia de la República; cómo me voy a pelear antes. Son compañeros del movimiento y me vería muy mal al denunciar a un compañero por estas infracciones. Yo no lo voy a hacer, como no estoy haciendo actos previos. No voy a demandar porque quiero llevar la fiesta en paz.