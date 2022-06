Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 14 de junio de 2022, p. 4

Ante el anuncio de legisladores y líderes de los partidos de oposición que anticiparon una moratoria constitucional en el Congreso para no aprobar las reformas en materia electoral y de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si no van a legislar, que no cobren y pidan licencia.

El mandatario se refirió, además, al encuentro de morenistas realizado el fin de semana, y reiteró que él “apoyará" a quien elija la población en una consulta para la candidatura de Morena rumbo a los comicios de 2024, y ofreció respeto para todos los aspirantes. Si se reunieron ayer (domingo), adelante. Y que no se limite a nadie , indicó.

Luego de que los dirigentes de PRI, PAN y PRD dijeron que estos partidos harán una moratoria constitucional , el titular del Ejecutivo federal recalcó que a quien se perjudica es al pueblo.

Entonces, que ya no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada, nada de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas , expresó en su conferencia de prensa diaria.

En tanto, sobre la reunión de morenistas realizada en Toluca, encabezada por los aspirantes presidenciales del partido guinda, el Presidente se pronunció de nueva cuenta por terminar la práctica del tapado y del dedazo.