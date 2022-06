Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 14 de junio de 2022, p. 3

José Joaquín De Herrera, Gro., Unas 500 personas, entre miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores(CRAC-PF); el Consejo de Gobierno Indígena Nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, así como niños, pobladores y autoridades comunales marcharon en demanda de seguridad y apoyo para impulsar proyectos productivos.

Los participantes recorrieron ayer al mediodía las principales calles de este pueblo nahua, ubicado en la Montaña Baja de Guerrero, y durante el mitin emplazaron a los tres órdenes de gobierno para que cumplan en dos semanas su pliego de seis peticiones.

Apenas este domingo, funcionarios del gobierno estatal y municipal se reunieron con las autoridades de la comunidad y se comprometieron a atender sus demandas, que se han planeado desde hace dos años.

Durante la manifestación, un joven indígena nahua de 16 años, vestido con su uniforme verde olivo y cargando su escopeta, recordó: Me integré a la policía comunitaria hace tres años, desde entonces participo y por ahora no he tenido miedo .

Momentos después, uno de los comandantes le ordenó que entregara el arma a uno de sus compañeros, un niño de unos 13 años, y que se dedicara a tomar video de la protesta con su celular.

Antes del inicio de la marcha, el adolescente leyó un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pidió que atendiera las demandas de su pueblo que está siendo aplastado por la delincuencia organizada. Si no quieres que tomemos las armas, dinos quién nos va a defender a todos los niños de México, principalmente a los huérfanos .