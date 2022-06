L

a interdependencia entre México y Estados Unidos es cada vez mayor y como botón de muestra tenemos a los migrantes.

Durante abril de 2022 estos trabajadores enviaron a nuestro país 4 mil 718 millones de dólares a través de 12.1 millones de operaciones. El promedio de cada movimiento fue de 391 dólares, lo que en moneda nacional se convierte en 7 mil 820 pesos (20 pesos por dólar).

Cerca de 10 millones de familias reciben estos recursos. Si comparamos este dato con 35 millones de hogares que hay en México, de acuerdo con el Inegi, más de la cuarta parte se beneficia de las remesas de migrantes.

Este dinero llega sobre todo a familias pobres y hace la diferencia entre vivir en la miseria o poder comer, vestir y contar con un techo donde dormir, sin preocuparse por el alimento del siguiente día. La mitad de las personas que obtienen dinero del extranjero viven en poblaciones pequeñas de entidades pobres que no cuentan con infraestructura ni recursos adecuados para sobrevivir en el campo. No es que no produzcan, sino que lo que cosechan es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.