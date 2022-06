L

a lista de aspirantes para la primera encuesta de Morena incluiría a tres mujeres, Claudia Sheinbaum, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle, y cinco hombres, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Esteban Moctezuma. Participar conllevará el compromiso de respetar los resultados. Piso parejo para todos, aunque es notoria la cercanía de algunos con el presidente López Obrador. Todos son compañeros de lucha de muchos años. La encuesta preliminar será en julio de 2023. La segunda, la definitiva, a fines de ese año. En la segunda selección participarían sólo tres o cuatro candidatos, los que hayan obtenido mejores calificaciones en la primera (18 horas de trabajo al día y buenos resultados). Para entonces Morena espera contar con 24 gobiernos estatales, sumando a Coahuila y el estado de Mexico. En el papel, la ruta de tiempo se ve factible e impecable, pero hay factores que pueden estropear el proceso: 1) si el Presidente se inclina por alguno de los aspirantes y 2) si alguno de ellos se indisciplina e intenta romper la unidad del partido que supuestamente quedó sellada en el reciente domingo toluqueño. Ya brincó un inconforme: sí, Monreal. Dice que no lo invitaron al desayuno previo al mitin, lo tomó como un desaire. No lo invitan porque es muy conflictivo, mejor tenerlo lejecitos, pero sí estará en la encuesta primaria, ya dijo Andrés que debe ser convidado. En la oposición todo se ve incierto, comenzando por la permanencia de Alito Moreno y Marko Cortés, y Claudio X. González no dispone de otro proyecto en el que invertir.

Nuevas inversiones

Aunque ya había anunciado que su gobierno no emprendería nuevas obras y se empeñaría a terminar las iniciadas, López Obrador ha abierto nuevos frentes que implican inversión. El primero es la capitalización de Altán Redes, que sería la espina dorsal del plan para llevar Internet a las zonas del país en las que no tienen interés los grandes operadores privados. Invertirá el gobierno 100 millones de pesos, la rescatará del proceso de quiebra en que se encuentra y quedará como socio mayoritario. En opinión de clientes de la red, lo que hace falta es un buen plan de negocio y un equipo eficiente, más que dinero. Por otro lado, el Presidente dijo en Coatzacoalcos que será ampliado en 120 mil millones de pesos el presupuesto para la construcción de una planta de licuefacción para exportar gas a Europa y Asia, así como una planta coquizadora, que tendrá como objetivo la producción de gasolina a través del combustóleo. Ambas obras estarán ubicadas del lado de Salina Cruz. Son buenos proyectos, necesarios, pero como telón está la inflación, que provoca que el presupuesto federal se achique. El gobierno tiene fama de ser un buen administrador, debería persistir.