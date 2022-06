Celebra el avance femenino en posiciones en el Poder Ejecutivo

ran tiempos del secular machismo mexicano. Gobernaba el país José López Portillo. Se cimbró ese machismo, pues, en 1979, en Colima fue electa gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León.

Y 24 años después, las cosas de la política han cambiado completamente. Tras las recientes elecciones, nueve mexicanas gobernarán en sus respectivos estados. Vale la pena tenerlas presentes: María Elena Lezama, en Quintana Roo; María del Pilar Ávila, Baja California; Layda Sansores, Campeche; Indira Vizcaíno Silva, Colima; Evelyn Salgado, Guerrero; María Eugenia Campos, Chihuahua; Claudia Sheinbaum, Ciudad de México, y María Teresa Cuéllar gobernará Aguascalientes.

México avanza, con paso firme, seguro y continuo, a la equidad de género, en las cumbres del poder. Sólo falta la gran joya de la corona, la suprema equidad en el supremo vértice social y político de la nación, en la Presidencia de la República. De esta manera, aliento al partido en el poder, pero también a la oposición, a seguir en esta dinámica de la equidad de género. La próxima jornada electoral por el Poder Ejecutivo debiera ser una lid política entre mujeres. Hombres han sido demasiados, y pocos, poquísimos, han sido aprobados. Por lo pronto, en una gran institución, como es la UNAM, hace falta que llegue la equidad de género. Hace falta una rectora.

Rubén Mares G.

Reitera a la CDMX solicitud de ayuda tras ser arrollado

El 10 de mayo fui embestido por una camioneta blanca mientras circulaba en bicicleta en la ciclovía de avenida Revolución. Saldo: segunda vértebra lumbar con aplastamiento de 60 por ciento.

Dado que mi agresor(a) no se detuvo a recogerme y se dio a la fuga, establecí comunicación con la Dirección de Atención Ciudadana de la CDMX, solicitando la revisión de las cámaras. Se comprometieron a darme una respuesta en 15 días, pero, a un mes del suceso, sigo a la espera de ella.

He pensado que, quizás tontamente, ando libre de toda paranoia. Cuando un engranaje automático se descuaja, las astillas afiladas saltan en forma de mortíferos dardos contra todo lo que está casualmente en el lugar no indicado. Basta ver la nota roja de los noticieros para constatarlo. Pero también se cometen crímenes selectivos de líderes y periodistas en nuestro país. Por eso insisto en mi denuncia, pues me gustaría que el Gobierno de la CDMX me ayudara a estar cierto si puedo circular por las calles sin más peligro que el que significa, ya de por sí, lidiar contra los accidentes que se producen en un engranaje roto.

Mario Rivera Guzmán

Denuncian a la Ssa falta de carbonato de litio en las farmacias

Doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud: