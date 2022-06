Aunque la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Federal, Migraciones y Aduana revisaron la carga, y no se encontró nada que no fuera lo declarado, se retuvieron los pasaportes de los tripulantes venezolanos, a quienes ya se los devolvieron, mientras mantienen retenidos los de la tripulación iraní. El avión intentó cargar combustible, pero no se le permitió aterrizar en Uruguay por una supuesta denuncia sobre la posibilidad de que había un grupo terrorista iraní , a pesar de que se comprobaron identidades y ninguno tiene pedidos de captura.

Y esto porque la DAIA se presentó como querellante, pero el juez no tiene aún acusación fiscal debido a que Cecilia Incardona, del Ministerio Público, no encontró ningún elemento para detener a los cinco iraníes. No figuran en ninguna lista de buscados por Interpol o por la FBI y en el avión no había ni armas ni estupefacientes, ya que su carga eran autopartes de Volkswagen que provenían de Querétaro, México.

Las sospechas crecieron tras el paso de la aeronave por Ciudad del Este, Paraguay, donde vive una comunidad de comerciantes árabes, y donde la CIA y el Mossad israelí sostienen que éstos colaboran con la organización libanesa Hezbolá, lo que nunca se ha podido comprobar, como tampoco hay pruebas de que funcionarios de alto nivel o diplomáticos iraníes hayan sido responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en julio de 1994.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que ninguno de los tripulantes estaba requerido por la justicia, pero que uno de ellos, Gholamreza Ghasemi, figuraba como integrante de la Guardia Revolucionaria. Después se comprobó que se trataba de un homónimo .