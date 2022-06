En los clubes de la Liga Mx Femenil hay pocas jugadoras que son intransferibles. Por cada cierre de torneo, los listados de elementos que causan baja de los clubes suelen crecer en número al finalizar sus contratos y no entrar en planes de entrenadores y directivos. Al menos un centenar quedó fuera tras el reciente Clausura 2022, donde se anunciaron los retiros de Berenice Muñoz y Ana Paola López, con 22 y 28 años, porque, a pesar del sueño de ser profesionales, cuando dejas de amar lo que haces pierde todo sentido hacerlo , sostiene López, ex delantera de Cruz Azul.

Sabemos que no es suficiente, que debemos construir esos caminos. Lo que ellas buscan son mejores proyectos para sus planes de vida. Cuando los clubes no sea alinean o no encajan con eso, se hace difícil. No podemos quitar el dedo del renglón, debemos ser enfáticos en que son seres humanos y tienen sueños que debemos intentar cumplir .

Sobre ese punto, resulta alentador para la Liga Mx Femenil el ingre-so de las nuevas plataformas de strea-ming, Vix y Fox Premium, en la trans-misión de los partidos, porque eso va a generar una economía alrededor de nuestro futbol y tiene que sumar alcrecimiento de los sueldos de las ju-gadoras . También, en lo deportivo, la implementación del sistema de videoarbitraje (VAR) para la fase final de la competencia, aunque eso obligue a un periodo de capacitación y dominio de la herramienta.