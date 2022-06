S

iempre bella y juvenil, Ofelia Medina me saluda, en un café cercano a la Catedral de Notre-Dame de París, con una sonrisa radiante. Irradia la vida en todo su rostro y no sólo en sus labios. Comprendo por qué los años no pueden marchitar la hermosura protegida por una generosa bondad cuando me relata encuentros y actividades en Burdeos, a donde fue invitada por Jean-Luc Gleyze, presidente del Consejo de Gironda, y por la asociación Aquitania-África Iniciativas, cuya meta es hacer vivir la única fraternidad que tiene sentido: la que no conoce fronteras, sin espacio alguno para la intolerancia y las discriminaciones.

Así, en esta séptima edición de la Primavera de la Diversidad, dedicada a las fracturas sociales en América Latina y a la situación de los pueblos autóctonos y afrodescendientes, Ofelia fue invitada junto con Cheikh Tidiane Gadio, presidente del Instituto Panafricano de Estrategias y ex ministro de Relaciones Exteriores de Senegal.

Por fortuna, la seriedad que imponen estos altisonantes títulos fue rota por unos pasos de chachachá que bailó Ofelia, de inmediato acompañados por la música latinoamericana que el diplomático hizo funcionar en su teléfono inteligente.

Pero la causa de la alegría que me muestran la actriz y su asistente Begoña es la unión de trabajo que se forma entre México, Burdeos, Togo y Senegal.

Durante la visita a la ciudad bordelesa, Ofelia presentó la película Frida Kahlo, donde juega el papel de la pintora, antes de leer unos párrafos de los escritos que le inspiró Frida, pues Aquitania-África Iniciativas está dedicada al desarrollo del diálogo intercultural. Y la asociación fundada en 1990 por Francisco Toledo, Ofelia Medina, Juan Pérez Amor y Yolanda García, Fideicomiso para la Nutrición de los Niños Indígenas de México, además de proveer una alimentación nutritiva gracias al cultivo del proteínico amaranto, se ocupa también del desarrollo intelectual de niños y jóvenes de regiones del sur y sureste de la República Mexicana por medio de talleres culturales.