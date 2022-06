A mí me parece que es importante que se discuta en la sociedad y se haga una consulta , expresó la mandataria al preguntarle en torno a la suspensión definitiva de las corridas de toros en la Plaza México dictada por un juez.

Al señalar que en este tema su administración no está ni a favor ni en contra, sino sencillamente lo que diga la ciudadanía , la titular del Ejecutivo local explicó que al que le corresponde llevar a cabo dicho ejercicio es al Congreso local

Luego de que al final el juez otorgó la suspensión definitiva a la asociación civil Justicia Justa, corresponderá a la propia Plaza de Toros México realizar todo el proceso jurídico correspondiente para tratar de revertir dicho fallo.

Mientras, en el Congreso de la ciudad, con la mayoría de votos a favor de los diputados de Morena y una abstención de la priísta Tania Larios, la Comisión de Bienestar Animal aprobó retirar el dictamen que prohíbe la matanza de animales en espectáculos taurinos.

La legisladora de Morena Christina Moctezuma dijo que no se han desahogado todas las inquietudes de las diversas fuerzas políticas con respecto al tema, por lo que no queremos precipitarnos ni ser partícipes de una decisión que aún no ha madurado por todos los interesados .

En otro tema, Sheinbaum Pardo consideró que el concierto del trovador cubano Silvio Rodríguez en el Zócalo fue un éxito, y agregó que ya se tiene un programa para que en dicho lugar haya un espectáculo musical cada mes o cada 45 días.