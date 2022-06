Además, solicitarán que se abran procesos penales y administrativos en contra de funcionarios del Poder Judicial del Estado que manipularon y desaparecieron los videos del Palacio de Justicia de Iguala, entonces encabezado por Lambertina Galeana Marín, presidenta del tribunal.

Exigirán que ex funcionarios federales que manipularon las investigaciones sean llevados ante la justicia, entre ellos Tomas Zerón de Lucio y Jesús Murillo Karam, incluso el ex presidente Enrique Peña Nieto, además del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex procurador de justicia Iñaki Blanco Cabrera.