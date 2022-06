Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 13 de junio de 2022, p. 4

Coatzacoalcos, Ver., Las fuerzas armadas tendrán a su cargo los proyectos estratégicos del país para evitar que zopilotes puedan hacerse de ellos, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No vamos a estar nosotros trabajando, invirtiendo, para que luego vengan los zopilotes a quedarse con lo que es del pueblo de México. Eso ya se acabó, ya no queremos política neoliberal o neoporfirista. Lo de México es de los mexicanos , aseveró al encabezar ayer la supervisión del avance en la modernización del puerto de esta ciudad, pieza central para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conectará el Golfo con el Pacífico.

Sólo estas corporaciones, consideró, podrán garantizar el cuidado de este patrimonio, para que en un futuro no sea privatizado. Así gestionarán, entre otros proyectos, el Tren Maya, el Corredor del Istmo, de los aeropuertos Felipe Ángeles, de Palenque, de Tulum y de Chetumal.

En febrero pasado la administración de López Obrador anunció la creación de una empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional –la Olmeca Maya Mexica–; y el sábado, en Salina Cruz, al otro extremo del istmo, dio a conocer que habrá una para la Marina.

“Esta decisión porque no queremos, toco plástico como si fuese madera –dijo mientras golpeaba con el puño el atril–, no queremos que esto pase a las empresas particulares, no queremos privatizaciones. ¿Quién puede cuidar este patrimonio de los mexicanos? A los marinos de México les vamos a dejar esa empresa. Como el Tren Maya, el AIFA y otros proyectos a la Sedena”.

Desde esta histórica ciudad, que se encuentra en medio de festejos por los 500 años de su fundación, y donde la leyenda dice que muchos años antes Quetzalcóatl se embarcó prometiendo regresar, el Presidente destacó la importancia de que el país produzca lo que consume, particularmente ante una situación geopolítica enmarcada por la invasión de Rusia a Ucrania.