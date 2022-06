Ese proyecto –con Trump aún a la cabeza– gira en torno a propuestas populistas derechistas antimigrantes promovidas por fuerzas supremacistas blancas y hasta abiertamente neonazis. Su retorno implica terror contra comunidades migrantes –sobre todo mexicanos– y de minorías, y continuar anulando las conquistas de los movimientos de derechos civiles, de las mujeres, y la comunidad gay, así como buscar alianzas con fuerzas derechistas en otras partes del mundo.

Las fuerzas neofascistas extremistas siguen siendo oficialmente calificadas como la peor amenaza doméstica a la seguridad nacional, según el Departamento de Seguridad Interna y la FBI.

Ante ello, la defensa de la democracia no puede reducirse sólo a una disputa electoral. “Nos ofrecen la opción de escoger entre un neofascista como Trump y un neoliberal pusilánime como Biden (…) con toda la gente decente en Estados Unidos, ¿cómo acabamos con esta gente tan mediocre en la cúpula?”, comentó esta semana pasada el filósofo afroestadunidense Cornel West. “En ambos partidos, la política se trata de espectáculo y superstición (…) Como la gente de blues, tenemos que decir la verdad con estilo y una sonrisa, y continuar luchando, dispuestos a fracasar mejor la próxima vez. Como decía Samuel Beckett”.

El pueblo estadunidense está ante la decisión de defender, o no, a su democracia constitucional. Tal vez debería de pedir consejos, en lugar de darlos, a sus contrapartes latinoamericanas que cuentan con amplia experiencia en las luchas antifascistas, incluso por golpes impulsados desde la misma Casa Blanca.

Una vez más, la pregunta aquí es ¿no pasarán?

The Animals. We Gotta Get Out of This Place. https://www.youtube.com/watch?v=t6gcxNFc1I0