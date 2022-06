E

l domingo pasado me impuse la obligación de abstenerme de participar en la feria de los pronósticos, que se había obviamente agudizado conforme el Día D se aproximaba. Todos los canales televisivos se habían convertido en uno solo y, con raras excepciones, los conductores y corresponsales repetían a cada momento los datos más insulsos y las opiniones del todo descabelladas (¿o sea, calvas?). Me puse a pensar en cómo estarían las cosas en mi pueblo y, después de una hora de elucubraciones, recordé que en Coahuila no había elecciones. Mi mayor audacia fue comprometerme con unos amigos a invitarlos a comer el lunes si Morena ganaba en más de tres entidades. Pienso que era una razonable propuesta, pues de tres estados tenía mis propios datos. Yo siempre consideré que Durango, como el estado de México, Hidalgo y mi tierra, Coahuila, estaban asignados al PRI a perpetuidad. Aguascalientes, por su parte, era un pequeño artefacto dedicado a hornear el mejor PAN. Por lo que respecta a Tamaulipas, supuse que el consorcio delincuencial, el mejor que domina la entidad, iba a invertir cuanto fuera necesario a fin de no perder un territorio fundamental para la producción, trasiego y mundialización de sus productos. Pero en fin, Morena ganó una gubernatura más de las por mí enunciadas y, cumplidor que soy, invité a comer a quienes, con fe ciega en la 4T, aseguraban que la mula de seis era un hecho. Empate técnico, acepté: no fueron menos de tres ni tampoco las seis anheladas. La comida fue celebrada (aquí sí, la expresión es atinada: celebración). A partir de allí discutimos el porqué de esos resultados. No fue fácil, los puntos de vista eran muy diversos de por qué se ganó en cuatro y se perdió en dos. En lo que sí hubo consenso fue en la carcajada que nos provocaron las explicaciones que, sobre los resultados, hicieron públicas los dirigentes partidistas y, por supuesto, los expertos electorales.