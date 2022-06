Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 13 de junio de 2022, p. 2

Bakú. En otra tarde de gloria para Red Bull, el holandés Max Verstappen aumentó su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1 tras conquistar el Gran Premio de Azerbaiyán y aprovechar los infortunios de Charles Leclerc al volante de su Ferrari, en el circuito urbano de Bakú. Su coequipero, el mexicano Sergio Checo Pérez, lo secundó con su cuarto segundo lugar y quinto podio de la temporada.

Verstappen cerró su participación con una colchón de 21 unidades sobre el mexicano y otro aún más confortable de 34 puntos ante Leclerc, quien debido a una avería en su motor tuvo que salir a mitad de la carrera. El británico George Russell (Mercedes) culminó tercero.

El piloto de Ferrari largó desde la pole, pero cedió el primer lugar de inmediato a Checo en la primera curva. Leclerc amagó con una reacción al aprovechar el ingreso del coche de seguridad virtual. Y, aunque parecía tener opciones para pelear el triunfo, su monoplaza empezó a arrojar humo en la vuelta 20 de las 51 en el circuito callejero y entró a pits. Fue su segundo abandono en tres carreras.

Esto me duele. Tenemos que investigarlo para que no se repita. No encuentro las palabras adecuadas para describirlo. Obviamente que es muy, muy decepcionante , dijo el monegasco.

Verstappen había rebasado a Pérez poco antes del fallo de Leclerc y el reinante campeón de la F1 dominó a placer para su quinta victoria de la temporada.