stamos viviendo una crisis hídrica. La guerra por el agua, le llaman unos, crisis civilizatoria, otros. Lo cierto es que en varios lugares del país hace falta el líquido para el consumo humano y la satisfacción de las necesidades más elementales para una vida digna; lo mismo en el norte que en el sur, aunque las formas en que se manifiestan son distinta en cada región. Mientras en el norte se presenta como escasez y los afectados truenan contra los municipios encargados de brindar el servicio, en el sur las comunidades se las arreglan como pueden y muchas veces se confrontan entre ellas para obtener el líquido. Llama la atención que para atenuar los efectos de esta crisis, los gobiernos estatales o municipales acudan al racionamiento del agua de consumo humano, pero no hagan nada para limitar su uso en actividades lucrativas: las empresas mineras siguen contando con el recurso hídrico suficiente para seguir sus labores; lo mismo sucede con la agricultura de exportación, aunque desde el gobierno se diga que la prioridad es la del tipo doméstico; la industria también sigue recibiendo la cantidad necesaria para funcionar.

Los mercaderes del agua ven en la crisis una oportunidad para aumentar sus negocios al lucrar con las necesidades humanas que ésta provoca, para lo cual propagan la idea de que la escasez se debe fundamentalmente a que, como no se paga, la gente hace un uso irracional del líquido, en consecuencia se debe pagar por éste. Con esa idea los municipios, autoridad encargada por mandato constitucional a otorgar el agua potable, han concesionado a particulares el líquido que la Federación les asigna para que lo distribuyan, convirtiendo un bien público, que debería satisfacer las necesidades de todos, en mercancía a la que sólo puede acceder quien pueda pagar por ella, al precio que el prestador del servicio decida. El más reciente caso es el de Querétaro, pero antes la privatizaron los municipios de Aguascalientes, en el estado del mismo nombre; Cancún y Solidadriad, en Quintana Roo; Saltillo, en Coahuila; Puebla, en la entidad del mismo nombre, así como el puerto de Veracruz, Medellín y Boca del Río, en Veracruz.