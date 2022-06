A

tres meses y medio de las elecciones generales, en Brasil se percibe una tensión que no hace más que incrementarse de manera acelerada cada día.

El ultraderechista presidente Jair Bolsonaro no sólo repite, sino que aumenta el tono de sus ataques diarios al Supremo Tribunal Federal y al Tribunal Superior Electoral, reiterando que no aceptará los resultados que no sean auditables , además exige el retorno de la votación en boletas de papel. Ni siquiera sus aliados más cercanos y los experimentados dirigentes políticos asociados con él logran bajar la intensidad de las agresiones y amenazas. De nada valen los avisos de que su furia descontrolada puede ahuyentar electores que no son exactamente bolsonaristas , pero no quieren un eventual retorno de Lula da Silva a la presidencia.

Se consolida cada vez más la perspectiva de que una derrota de Bolsonaro provocaría serios conflictos callejeros entre sus seguidores más extremistas y los opositores.

Hay un dato específico que sirve como base para ese temor: gracias a la liberación indiscriminada de armas a la población, ahora entre clubes de tiro al blanco, cazadores registrados, ciudadanos comunes, los sicarios y la policía militar (fuerte base electoral del ultraderechista) hay más gente con ellas que en las tres fuerzas armadas.

La situación económica sigue en franco deterioro, con una inflación superior a 11 por ciento en los últimos 12 meses. No hay ninguna señal en el horizonte de que esto pueda revertirse a corto plazo, debido a la ausencia de una política económica viable.

En tanto, datos revelados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, uno de los pocos órganos gubernamentales que no fueron manipulados por Bolsonaro, indican que entre 2020 y 2021 la renta promedio de los brasileños alcanzó su nivel más bajo en 10 años. Aún más: el año pasado 106 millones de brasileños –la mitad de la población– logró sobrevivir con alrededor de 2.5 dólares por día. Eso significa una baja de 15 por ciento en relación con 2020, mientras crecieron la inflación y el hambre.

Al tratar de eximirse de cualquier responsabilidad por la crisis social provocada por la debacle económica, Bolsonaro dice que los culpables son intendentes y gobernadores que defendieron el aislamiento social en el auge de la pandemia, que provocó la muerte de al menos 670 mil brasileños.

A este contexto de fuerte convulsión interna se sumó a lo largo de la semana pasada una nueva y contundente presión externa, ejercida por varios gobiernos extranjeros –empezando por el británico– y la misma ONU.