Esta solicitud sólo tardará unos minutos en llenarse en un sitio web oficial o una app para dispositivos móviles. En la gran mayoría de los casos (más de 95 por ciento), se dará una autorización automática que llegará por correo electrónico en pocos minutos. En los demás, serán necesarios controles adicionales para que, en la mayoría de los casos, se otorgue la autorización en un plazo de algunos días (no mayor a 30).

El embajador de la UE en México, Gautier Mignot, ha subrayado en las redes sociales que la autorización Etias no es un visado y que no sólo se aplicará a México.

De acuerdo con la UE, Etias no es una visa y no introduce obligaciones similares a las del visado: no será necesario acudir a un consulado para presentar una solicitud, no se recolectarán datos biométricos, será mucho menos costoso y más rápido que el trámite de una visa .

El requisito de Etias se aplicará a los viajes exentos de visado hacia los estados que forman parte del Espacio Schengen, así como a Bulgaria, Chipre, Croacia y Rumania.