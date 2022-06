La manta sigue allí, sobre la barda que aísla los seis departamentos aún deshabitados, sin eco de voces ni de música, con las duelas sin huella de pasos, sin clavos en las paredes; en la cocina, muy fría y aséptica, aún no se mezclan los olores que con el tiempo se transforman en deliciosos recuerdos. Da lástima saber que los magníficos departamentos se están haciendo viejos y no han vivido nada.

V. Por decir

Eloísa se queja amargamente de que su familia la considere loca. Pero ella tiene la culpa, por andar diciendo cosas raras, como la que se le ocurrió decirme ayer: A veces siento tan afligida a mi soledad que voy y le ofrezco lo único que puedo darle: mi compañía.

VI. Para ti, papá

Cintia, Yolanda, Karla y yo somos compañeras de trabajo en la cerería desde hace varios años. Nos tenemos confianza y a la hora del almuerzo hablamos de todo. Nuestros temas de conversación cambian de acuerdo con lo que nos sucede, pero también varían según la temporada. Ayer, por supuesto, el asunto fue el Día del Padre, que ya viene.

Cintia nos explicó que regalarle a su mamá el l0 de mayo no le causa ningún problema, pero con su padre tiene que pensarlo mucho antes de decidirse por un obsequio para él. Yolanda le aconsejó que, si quiere quitarse de problemas, siga su método: un año le regala a su papá una loción y al siguiente una corbata. Karla suspiró aliviada porque ya tiene el regalo: un suéter, pero se quejó del precio.

Esos comentarios me hicieron recordar la época en que mi mayor problema era no saber qué regalarle a mi padre. Añoro ese tiempo y pienso que si él viviera le daría como obsequio lo que nunca me atreví a decirle: cuánto lo amaba.

VII. Vecinas

Condenadas a ser vecinas para siempre, página de por medio, en los diccionarios, la w se siente con derecho a considerar pobretona a la x .

VIII. Un poco más

Al despedirse le dijo a su mujer, llorando: “No quiero pensar en lo que hubo entre nosotros. Comprendo que actué mal: fui desconsiderado, violento, no escuché tus razones ni tus súplicas, te aparté de tu familia y de tus amistades, te mantuve recluida, te prohibí que siguieras estudiando… A pesar de todo, nunca me negaste nada. Por eso, quiero que me concedas otra cosa: no me guardes rencor.”

IX. De la mano

Bebo una taza de café mientras releo el mensaje que me enviaste. Imagino que vamos paseando por aquel parque adonde íbamos, hace más de cincuenta años, tú con tu perrita y yo con mi hijo tomado de la mano. Ahora es él quien me lleva de paseo. Antes de salir me suplica que, por favor, no se me ocurra soltarme de su mano.