La lluvia nos acarició mientras oíamos cantar a Silvio Rodríguez

E

l rabo de nubes negras le negó la entrada a la Luna y sonriendo burlón, contenía la respiración, es su plena temporada y con su carcajada prepotente amenazaba dejar caer el peso de la tormenta, le respetó a Vivir Quintana, la fémina hecha y echando toda autoridad del poema dolorosamente rabioso feminista de su canto sin miedo. Y apareciste, como siempre, lleno de tu más noble soberbia, con tu buenas noches de voz caribeña, justo la amenaza tormentosa se convierte en una caricia de lluvia condescendiente ante la gran indiferencia de todo el personal, de tu nuevo encuentro con tus siempre fieles encontrados, y no le quedó de otra, más que acariciarnos, y empezó el siempre mismo y cada vez tan diferente mejor recital, pausadamente demoledor del sentimiento, la caja de cuerdas en tus manos le hacía, por enésima vez, la faena en el ruedo del Zócalo azteca y todas las demás tribus, y, faltaba más, tu garganta, atrincherada en la eternidad, confundida la vieja y la joven, juro, hizo asomar a la Luna, sonriendo traviesa, y nos las pusiste a desfilar por todas las pupilas. ¡ojalá!, voces a capela furibundas irrumpen el silencio estruendoso, tu sonríes y les pareces decir, estamos calentando y retando poco a poco al erotismo, ojalá, carajo, necios del necio, ese es el orgasmo, va al último y háganle como quieran .

Ismael Cano M.

La otra cumbre

A partir del miércoles dos cumbres dieron inicio en Los Ángeles, California: la novena Cumbre de las Américas, cuyo anfitrión, Joe Biden y compañía, excluyeron a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo cual desató reacciones condenatorias de gobiernos como el de México y de los mismos países excluidos, que desaprobaron la actitud discriminatoria imperialista de división y grotesco menosprecio hacia nuestra América del Sur. La otra, la Cumbre de los Pueblos, dio inicio con más de 200 representaciones de líderes sociales latinoamericanos, caribeños y de Estados Unidos; la convocatoria fue amplia, es decir, sin exclusiones y con temas a discutir de gran importancia para el continente.

En estas cumbres se dan dos posiciones ideológicas: la capitalista e imperial, la de las oligarquías y grandes intereses concentradores de la riqueza, de la cúspide piramidal del sistema de explotación y empobrecimiento material y espiritual de los pueblos y, la otra, la anticapitalista y antiimperialista que lucha por los derechos negados y el buen vivir de las mayorías.

No obstante, en la primera cumbre, la de los jefes de Estado, hay intervenciones valiosas: la voz de la Celac por parte de Argentina, por ejemplo, la digna posición de México, entre otras que le dicen al imperio, ya no intervenciones injerencistas, ya no patio trasero, trato entre iguales, cambios de dirigencia en la OEA o una nueva.

Por otra parte, la Cumbre de los Pueblos expone la lucha por la democracia, el trabajo, la solidaridad más allá de las fronteras; la salud como derecho humano; el fin del patriarcado; justicia; juventud; visión de los pueblos por encima del lucro; soberanía alimentaria; derecho a vivir sin tener que emigrar; la guerra; derechos indígenas y afrodescendientes, etcétera. Tal como se ve, abordan temas sobre cómo está el mundo de hoy y la búsqueda colectiva de sus soluciones.