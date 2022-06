Más de 100 mil cubanos han emigrado de manera irregular a Estados Unidos desde el arribo al poder de Biden, quien no siguió lo anunciado en 2020 durante su campaña electoral. Hasta hace poco seguía congelado el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, además de mantener cerrado el consulado estadunidense en La Habana, como dispuso su antecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021).

Ese texto no atiende en modo alguno las causas reales de la migración , tuiteó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en una de varias publicaciones en Twitter dedicadas al cónclave hemisférico que concluyó antier.

Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron excluidas de la reunión por Estados Unidos porque a su juicio no cumplen con los estándares democráticos, lo que generó la ausencia de varios mandatarios, como los de México, Bolivia y Honduras.

La cumbre dio muestras claras al gobierno (de Estados Unidos) sobre el rechazo continental a intentos de definir la democracia y determinar quiénes son los representantes genuinos de los países de América , concluyó Rodríguez.

El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, tuiteó: No más cumbres con exclusiones, no más cumbres con la Organización de Estados Americanos, no más cumbres con bloqueo a Cuba .

En tanto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, solicitó al parlamento la ratificación de un decreto que autoriza el ingreso de tropas extranjeras, entre ellas de Rusia y Estados Unidos, para realizar ejercicios conjuntos de asistencia humanitaria y combate al narcotráfico.